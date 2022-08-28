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Курьер доставил пиццу на вершину Фудзиямы
28.08.2022 18:43 Александр Юзовский

Курьер доставил пиццу на вершину Фудзиямы

Курьер из Японии выполнил заказ по доставке на стратовулкан Фудзияма. 20 августа курьер в течение шести часов поднимался на вершину.

Для отслеживания заказчика он использовал приложение-трекер.

"Я поднялся вчера на вершину Фудзияма. Там были люди, которые заказали пиццу", – поделился курьер в своем Twitter.

Стоит отметить, что заказ обошелся в 40 000 йен (около 290 долларов).

 

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