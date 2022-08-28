Курьер доставил пиццу на вершину Фудзиямы
Курьер из Японии выполнил заказ по доставке на стратовулкан Фудзияма. 20 августа курьер в течение шести часов поднимался на вершину.
Для отслеживания заказчика он использовал приложение-трекер.
"Я поднялся вчера на вершину Фудзияма. Там были люди, которые заказали пиццу", – поделился курьер в своем Twitter.
Стоит отметить, что заказ обошелся в 40 000 йен (около 290 долларов).
昨日富士山登ったけど— カズち (@fatmanairsoft) August 21, 2022
ドミノピザ頼んでる人居たわ pic.twitter.com/jt1cyx6wut