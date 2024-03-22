



Куда пропала Кейт Миддлтон: во дворце дали ответ

Принцесса Уэльская во время лечения после операции никуда на самом деле не пропадала, а продолжала работать из дома.



Об этом сообщили во дворце.



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Уточняется, что Кейт Миддлтон работала над своим проектом "Формирование нас", целью которого является привлечение внимания к тому, как раннее детство формирует личность взрослых.



Ее центр раннего детства финансировал испытания инструмента для наблюдения за младенцами, который будет использоваться для улучшения выявления признаков социального и эмоционального развития у малышей.



