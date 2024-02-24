



Книга рекордов Гиннесса приостановила титул "Самая старая собака в истории"

"Книга рекордов Гиннесса" постановила, что португальская собака, умершая в прошлом году, пока не может претендовать на звание самой старой собаки в истории.



После проведенного расследования GWR заявила, что "больше не располагает доказательствами, необходимыми для поддержки притязаний Боби на звание рекордсмена".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Боби, по некоторым данным, 31-летний сторожевой пес, жил на ферме в деревне Конкейрос в Португалии вместе со своим хозяином Леонелом Костой. В феврале 2023 года он был провозглашен самой старой живой собакой в мире и самой старой собакой в истории. Считается, что он родился 11 мая 1992 года, а умер в октябре прошлого года.



GWR заявила, что начала расследование после того, как ветеринары и другие эксперты высказали свои опасения, как в частном, так и в публичном порядке, а также после расследований СМИ.



"Мы очень гордимся тем, что можем обеспечить точность и целостность всех наших титулов", - говорится в заявлении Марка Маккинли, директора по рекордам GWR, который проводил проверку.



Группа приостановила действие титула в ожидании результатов проверки, о которой было объявлено в прошлом месяце.



"Мы, конечно же, требуем доказательств для всех титулов, которые мы контролируем, как правило, минимум два заявления от свидетелей и экспертов", - сказал Маккинли.

