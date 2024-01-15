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Китаец признался сыну в том, что они богаты, через 20 лет
15.01.2024 16:37 MIGnews.com

Китаец признался сыну в том, что они богаты, через 20 лет

В одном китайском городе произошел занятный случай. Мужчина долгое время врал своему сыну о финансовом состоянии дел.

Отец пытался создать картину того, что их бизнес в плачевном состоянии, а сам он по уши в долгах.

Молодой человек планировал после университета пойти работать, чтобы как-то помочь отцу справиться с долгами. Но в этот самый момент и пришло удивительное признание о том, что с бизнесом все прекрасно, а у папы есть особняк с лифтом и дорогущим аквариумом, и к тому же имеется автопарк из 8 машин. Сын был устроен на работу к отцу.

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