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Кейт Миддлтон перенесла операцию: стало известно о состоянии принцессы
29.01.2024 15:31 Алина Груднева

Кейт Миддлтон перенесла операцию: стало известно о состоянии принцессы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выписана из больницы, где перенесла операцию на брюшной полости.

По данным ВВС, об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, сейчас Кейт уже дома, в Виндзоре.

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После примерно двух недель в больнице Кейт уже вернулась домой. Чувствует себя супруга принца Уильяма хорошо и стабильно идет на поправку.

Во дворце не раскрывают подробности относительно операции, хотя, предположительно, процедура не была связана с раком.

Ранее в ту же больницу, где лежала Миддлтон, попал король Великобритании Чарльз. Ему также провели операцию.
 

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