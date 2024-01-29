



Кейт Миддлтон перенесла операцию: стало известно о состоянии принцессы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выписана из больницы, где перенесла операцию на брюшной полости.



По данным ВВС, об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, сейчас Кейт уже дома, в Виндзоре.



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После примерно двух недель в больнице Кейт уже вернулась домой. Чувствует себя супруга принца Уильяма хорошо и стабильно идет на поправку.



Во дворце не раскрывают подробности относительно операции, хотя, предположительно, процедура не была связана с раком.



Ранее в ту же больницу, где лежала Миддлтон, попал король Великобритании Чарльз. Ему также провели операцию.

