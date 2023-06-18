



Кантри-свадьба "ангела" Victoria's Secret. Фото

"Ангел" "Victoria s Secret" модель Тейлор Хилл в своем Instagram показала фото своей свадьбы, которая прошла в прошлые выходные. На церемонию девушка надела первое свадебное платье, созданное брендом специально для нее. Так произошло, потому что модель много лет работала с Etro.



Тейлор Хилл вышла замуж за американского финансиста Дэниела Фрайера. Она показала публике снимки со свадьбы на ранчо Devil's Thumb, пишет Emirates Woman. Свадебная арка была установлена на лугу. Ее украшала лаванда, орхидеи и глициния.



Что касается свадебного наряда, то невеста выбрала платье от итальянского бренда Etro и длинную вуаль. При этом она распустила волосы.



Интересно, что в интервью Vogue Тейлор рассказала, что это первое свадебное платье, созданное брендом специально для нее. Так произошло, потому что модель много лет работала с Etro.



Хилл не надела никаких украшений и была без обуви. В целом вся свадьба выглядела как клип на песню в стиле кантри. В частности, помост, на котором установили арку, застелили домоткаными коврами, гости сидели на простых деревянных стульях.



Звезда призналась, что всегда хотела сыграть свадьбу в своем родном городе в штате Колорадо.



"Сколько бы я ни путешествовала из-за работы - я буквально езжу без остановок с 14 лет - Колорадо всегда было моей константой, моей скалой, моим домом и моим сердцем", - сказала модель.



Известно также, что после клятв пары гости насладились коктейлями и ужином, на котором семья и друзья подняли тост за жениха и невесту. Во время приема выступала группа Стиви Брок и "Dream On". Первый танец молодожены исполнили под песню "Свободное падение" Тома Петти.



"Перед церемонией я очень нервничала и одновременно была так взволнована. Но как только я вышла к проходу и впервые увидела Дэнни, меня накрыло чувство полного спокойствия, будто все остальное не имеет значения", - рассказала Тейлор.



Для просмотра фото в большом разрешении кликните на 👇