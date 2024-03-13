



Канье Уэст послал Adidas на три буквы

Одиозный рэпер-антисемит Канье Уэст послал бренд спортивной одежды Adidas на три матерные буквы.



Соответствующее фото стало вирусным в социальных сетях.



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Над новым мерчом для Уэста "потрудился" российский дизайнер Гоша Рубчинский. На русском языке на толстовке белыми буквами написано следующее: "Фак Адидас, иди на ***".



Таким образом, рэпер, надевший это "творение", показал, что думает о фирме, которая разорвала с ним контракт из-за его антисемитских высказываний.



Ранее компания объявила, что пожертвует миллионы долларов на борьбу с антисемитизмом и другими формами ненависти. Деньги пойдут с выручки за кроссовки Уэста.