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Канье Уэст послал Adidas на три буквы
13.03.2024 19:59 Алина Груднева

Канье Уэст послал Adidas на три буквы

Одиозный рэпер-антисемит Канье Уэст послал бренд спортивной одежды Adidas на три матерные буквы.

Соответствующее фото стало вирусным в социальных сетях.

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Над новым мерчом для Уэста "потрудился" российский дизайнер Гоша Рубчинский. На русском языке на толстовке белыми буквами написано следующее: "Фак Адидас, иди на ***".

Таким образом, рэпер, надевший это "творение", показал, что думает о фирме, которая разорвала с ним контракт из-за его антисемитских высказываний.

Ранее компания объявила, что пожертвует миллионы долларов на борьбу с антисемитизмом и другими формами ненависти. Деньги пойдут с выручки за кроссовки Уэста.

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