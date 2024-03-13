



Adidas пожертвует миллионы на борьбу с антисемитизмом

Фирма Adidas пожертвовала или еще пожертвует более 150 миллионов долларов группам, борющимся с антисемитизмом и другими формами ненависти.



Речь идет о деньгах, полученных от продаж кроссовок Yeezy в прошлом году после разрыва контракта с одиозным рэпером-антисемитом Канье Уэстом.



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На складах бренда спортивной одежды этой обуви хранилось на 1,3 миллиарда долларов. Adidas решил распродать часть оставшихся кроссовок двумя партиями. Первая - в прошлом году, вторая - в конце прошлого месяца. Вырученные деньги компания решила пожертвовать на борьбу с антисемитизмом и другими формами ненависти.



Компания уже сделала пожертвования Антидиффамационной лиге и Институту социальных изменений Филониз и Кита Флойд, которым руководит брат убитого полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

