



Как вам не стыдно, Байден: Мисс Ирак раскритиковала США за финансирование ПА

Сара Идан, бывшая “Мисс Ирак”, раскритиковала администрацию Байдена и Саудовскую Аравию за финансирование Палестинской автономии после антисемитских высказываний Махмуда Аббаса о Холокосте.



В серии твитов Идан осудила правительства, которые финансируют ПА, упомянув, в частности, администрацию Байдена и Саудовское королевство.



“Ух ты! 1. Евреи не семиты. 2. Гитлер убивал евреев не из-за их расы, а потому, что они играли коррумпированную роль в обществе. 3. Израиль, Великобритания и США планировали нападения на евреев в арабских странах, чтобы они мигрировали. Позор президенту США и всем лидерам, которые давали деньги этому антисемиту”, – написала Идан в Twitter.



“Простое исследование покажет вам, почему все, что он сказал, было ложью, начиная с Гитлера и его арийской расы – все это основано на лжи и яростном антисемитизме”, – добавила она.