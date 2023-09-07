



Аббас: “Гитлер боролся с евреями за их ростовщичество и деньги”

Адольф Гитлер “боролся с евреями из-за того, что они занимались ростовщичеством и имели дело с деньгами”. Такое заявление сделал лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас в своей речи 24 августа, согласно недавнему переводу Ближневосточного института медиа-исследований (MEMRI).



“Они говорят, что Гитлер убивал евреев только за то, что они были евреями, и что Европа ненавидела евреев, только потому что они были евреями. Это неправда”, – сказал Аббас. ”Европейцы боролись с евреями из-за их социальной роли, а не из-за религии”.



Палестинский лидер также повторил “хазарский миф”, который он часто пропагандировал на протяжении многих лет, заявив, что “евреи-ашкенази происходят от обратившихся турецких хазар, а не от библейских израильтян”.



“Правда, которую мы должны разъяснить миру, заключается в том, что европейские евреи не являются семитами. Они не имеют ничего общего с семитизмом”, – сказал он.



“Это истинное лицо палестинского лидерства”, – написал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан о недавней речи Аббаса. “Неудивительно, что всего несколько часов назад палестинский подросток-террорист напал на невинных израильтян ножом для мяса в Иерусалиме. Так же, как Аббас винит евреев в Холокосте, он также винит евреев во всех проблемах Ближнего Востока”.



“Такой тип лидерства порождает только насилие, а не прогресс”, – заявил Американский еврейский комитет. “Мировые лидеры, стремящиеся к миру в этом регионе, должны ограничить свободу действий Аббаса и осудить его риторику”.