



Израильтяне чувствуют себя в большей безопасности, но более разделенными – опрос

Согласно последнему опросу Israel Voice Index, опубликованному во вторник Израильским институтом демократии (IDI), израильтяне настроены более оптимистично в отношении национальной безопасности, чем месяц назад, но все еще чувствуют себя сильно разделенными. В последнем опросе 43% респондентов выразили оптимизм по поводу национальной безопасности Израиля, что значительно больше, чем 34% в прошлом месяце. Также замечен небольшой рост доли израильтян, оптимистично настроенных в отношении будущего израильской демократии, с 34 до 37%.



Относительно стабильности правительства, общественность разделилась во мнениях по поводу того, продержится ли правительство полный срок: 44% считают, что это произойдет, а 43,5% говорят об обратном. 12,5%, необычно высокий процент, ответили, что не уверены. Среди правых избирателей 58% заявили, что считают, что правительство продержится до конца своего срока, в то время как только 27% центристов и 33% левых избирателей сказали то же самое. 65% избирателей коалиции заявили, что верят, что правительство продержится, в то время как только 28% избирателей оппозиции сказали то же самое.



IDI также показал, что 26% израильтян доверяют Кнессету, что выше минимального уровня в 14%, зафиксированного при крахе правительства Лапида-Беннета, и почти такого же высокого уровня, как в момент, когда было сформировано правительство Лапида-Беннета. Однако доверие общества к Кнессету по-прежнему очень низкое по сравнению с прошлым. Для сравнения, в период с 2003 по 2012 год Кнессету доверяли в среднем 40,6% населения, а с 2013 по 2022 год Кнессету в среднем доверяли 30,5%.



Опрос выявил значительную разницу в доверии Кнессету между коалиционными (39%) и оппозиционными (16%) избирателями.



Доверие к БАГАЦ осталось стабильным: 43% населения выразили доверие учреждению. Среди избирателей коалиции только 16,5% доверяют БАГАЦ по сравнению с 72% оппозиционных избирателей. IDI обнаружил, что более половины израильтян-евреев выражают доверие местным властям, в то время как только 38% израильских арабов чувствуют то же самое.



На вопрос, должно ли правительство вмешиваться во внутренние дела различных общин по всему Израилю или нет, 53% израильтян ответили, что считают, что правительство должно вмешиваться, и только 36% сказали обратное. Среди харедим более 76% заявили, что считают, что правительство не должно вмешиваться, в то время как только 24% светских израильтян сказали то же самое.



IDI дополнительно спросил респондентов, должно ли правительство финансировать школы, в которых не преподаются основные предметы учебной программы, при этом 55% ответили, что этого делать не следует. Среди харедим более 93% заявили, что правительство должно это сделать, в то время как только 13% светских израильтян считают то же самое.



Опрос также показал, что отношения между различными слоями израильского общества находятся в ужасном состоянии – 67% респондентов говорят, что отношения между правыми и левыми ужасны, 57% говорят, что отношения между евреями и арабами критично плохи, 45% говорят, что отношения между светскими и религиозными евреями напряжены, а 22% говорят, что отношения между ашкенази и мизрахи оставляют желать лучшего. Среди респондентов-евреев 59% заявили, что отношения между евреями и арабами в плохом состоянии, в то время как только 44% респондентов-арабов считают так же.



На вопрос должно ли государство быть разделено на две части, половина из которых будет светским либеральным, базирующейся в Тель-Авиве, а другая – религиозной и консервативной с центром в Иерусалиме, подавляющее большинство (73%) респондентов отвергли эту идею, причем более половины указали, что они “решительно против” такого варианта. Среди левых избирателей такой раскол поддержали 33%, в то время как только 14% избирателей-центристов и 13% правых избирателей высказались так же.



На вопрос, считают ли они себя частью меньшинства, 51% израильтян ответили отрицательно. Среди израильтян-евреев 35% заявили, что считают себя частью меньшинства, в то время как 66% арабов сказали то же самое.



Профессор Тамар Херман и доктор Ор Инаби, проводившие опрос, отметили, что “общественное мнение по вопросу о кризисной ситуации, в которой оказался Израиль, вошло в своего рода негативный застой”.



“Данные показывают, что каждая сторона закрепляется на своих позициях по широкому кругу вопросов, включая доверие к институтам власти, оценку продолжительности жизни правительства и многое другое. Только лидерство с всеобъемлющим видением или событие, изменяющее реальность, может растопить этот застой сейчас”.