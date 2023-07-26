



Израильские ученые изучили тексты на иврите в коллекции Ватикана

В Ватикане на прошлой неделе состоялось необычайное собрание. Группа из более чем 20 христианских и иудейских священнослужителей и ученых со всего мира собралась вместе для уникального опыта – изучения сокровищ коллекции еврейских рукописей Ватикана.



Раввин профессор Давид Голинкин, президент Института Шехтера, и доктор Адольфо Ройтман, известный хранитель свитков Мертвого моря, в качестве представителей Израиля присоединились к семинару, посвященному 30-летию дипломатических отношений между Святым Престолом и Государством Израиль.



Участники исследовали рукописи на иврите, датируемые 10 веком. Эта экуменическая и научная конференция, совместно спонсируемая Библиотекой Ватикана и Аргентинской раввинской семинарией консервативного движения (Seminario Rabinico Latinoamericano), стала знаменательным событием для межрелигиозного диалога и открытия общего культурного наследия.



“В Ватиканской библиотеке хранится богатая и разнообразная коллекция из более чем 800 рукописей на иврите, в том числе очень старые и редкие рукописи Иерусалимского Талмуда, Сифра”, — поделился Голинкин с The Jerusalem Post по возвращении в Израиль.



По словам Голинкина, христианская цензура Талмуда началась в 1553 г. Первоначально ранние издания Талмуда, напечатанные в Италии, как и знаменитое венецианское издание 1520 г., цензуре не подвергались. “Однако в 1553 году, после публичного сожжения Талмуда в Риме, папа решил ввести цензуру. Это означало удаление определенных отрывков перед печатью или затемнение их после”, — пояснил он.



“За эту задачу отвечали цензоры, часто бывшие евреи, принявшие католицизм . Они сосредоточились на отрывках, связанных с Иисусом, Марией и всем, что они считали связанным с христианством. Однако их цензура не всегда была точной, и много раз они вычищали отрывки, не имеющие отношения к христианству”, — сказал он.



Цензура продолжалась до 19 века, затронув не только Талмуд, но и сотни других книг на иврите.



Помимо академических занятий семинар стал настоящим свидетельством небывалого ранее сотрудничества. Еврейские и христианские ученые сидели бок о бок, листая древние еврейские рукописи, способствуя взаимопониманию и оценке культурного наследия друг друга. “Это то, чего еще никогда не было”, — сказал Голинкин.



Также ученый привел пример того, как Ватикан инвестирует в публикацию текстов на иврите: “Во время моей второй лекции ко мне подошел библиотекарь с недавно обнаруженной страницей Иерусалимского Талмуда. Он спросил, не хочу ли я ее опубликовать. В Ватиканской библиотеке даже есть свой академический журнал, и мне предложили издавать его там. Я с радостью принял предложение”.

