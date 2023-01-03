



Израиль вошел в топ-10 стран по продолжительности жизни

Израиль занял 10-е место в мире по продолжительности жизни.



Об этом говорится в отчете NiceRx, который был основан на данных о странах ОЭСР.



В частности, средняя продолжительность жизни в Израиле составляет 83,49 года (81,98 среди мужчин и 84,91 среди женщин).



На первом месте расположился Гонконг - 85,29 лет. Также в топ-10 вошли Япония, Швейцария, Сингапур, Италия, Испания, Австралия, Исландия и Южная Корея. Страной, где средняя продолжительность жизни оказалась самой короткой, указана Латвия - 75,73 года.



Согласно отчету, Израиль занимает 27-е место из 39 стран по расходам на сферу здравоохранение на душу населения - 3057 долларов в 2021 году. Первое место в списке заняли США - 12 318 долларов.