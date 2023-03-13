



“Худший сценарий”: фильм “Блондинка” с лауреатом антипремии “Золотая малина”

В 43 раз в Голливуде проходит дополнение к “Оскару”, антипремия “Золотая малина”. Номинанты и лауреаты оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов и лауреатов.



В этот раз худшим фильмом на антипремии назвали “Блондинку”, также ее отметили в категории “худший сценарий”. Критиковали картину за эксплуатацию сексуальности Мэрилин Монро и длительность: зрители просидели в зале три часа, при этом переставая смотреть его еще на 20-ой минуте.



Ситуация иронична, ведь актриса, сыгравшая главную роль в киноленте, Ана де Армас номинирована на премию “Оскар” как лучшая актриса.