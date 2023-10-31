



Хелен Миррен присоединилась к борьбе за освобождение заложников ХАМАСа

Знаменитая голливудская актриса Хелен Миррен присоединяется к борьбе за возвращение похищенных террористами ХАМАС в Израиле.



Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram, показав фотографию 5-летней Амелии Алони.



Снимок девочки подписан хештегом "#Освободить заложников немедленно", а рядом указана цифра "229+", подразумевающая количество пленных, находящихся в руках террористов в Газе.

Маленькую жительницу Явне Амелию похитили вместе с ее матерью Даниэль 7 октября в кибуце Нир-Оз. Туда заложницы приехали погостить у родственников. Буквально вчера, 30 октября, ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с тремя похищенными женщинами, среди которых была и Даниэль. Предположительно, в заложниках у террористов также сестра женщины Шарон с мужем и их трехлетними близнецами.Отметим, что недавно Хелен Миррен блестяще сыграла покойную премьер-министра Израиля Голду Меир в фильме "Голда" израильского режиссера Гая Натива.