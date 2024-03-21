



Группа ABBA будет награждена королем Швеции рыцарскими орденами

Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить участников группы ABBA рыцарским орденом Вазы, который не вручался никому последние полвека и считался “спящим”. Церемония вручения орденов состоится 31 мая.



О решении наградить музыкантов — Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг — рыцарскими орденами говорится в сообщении королевского дворца.



В 2022 году наградная система Швеции была реформирована. Было установлено, что военные за особые заслуги перед отечеством будут награждаться Королевским Орденом Меча, госслужащие — Королевским Орденом Полярной звезды, а частные лица, в том числе артисты и художники, — Королевским Орденом Вазы.



Знак ордена Вазы представляет собой мальтийский крест белой эмали, в центре которого - золотой сноп с двумя серпами, окруженный золотым ободком красной эмали с надписью: “Густав Третий Основатель, 1772”. Венчает знак королевская корона.



