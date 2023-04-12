



Греческая православная церковь раскритиковала "деспотичные" ограничения Израиля

Греческая православная церковь раскритиковала "жесткие ограничения" Израиля на предстоящие празднования Пасхи в Иерусалиме.



Отец Матфеос Сиопис призвал христиан не обращать внимания на ограничения.



"После многих попыток, предпринятых по доброй воле, мы не можем координировать свои действия с израильскими властями, поскольку они вводят необоснованные ограничения. Эти деспотичные ограничения ограничат доступ к храму Гроба Господня", - сказал он.



По словам священнослужителя, церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме проходит в Храме Гроба Господня уже почти 2000 лет. Ранее полиция сообщила, что ограничение на посещение церкви до 1800 человек, включая священнослужителей различных православных конфессий, является необходимой мерой предосторожности.

