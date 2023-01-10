



Гражданин Израиля А.Чубайс поселился в самом дорогом и престижном месте Англии

Источник российского канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что перемещающийся по странам Анатолий Чубайс определился с конечной точкой своего путешествия - он решил осесть в Англии. Уже и выбрано место для проживания. Это один из самых дорогих и престижных частных поселков Сент-Джордж-Хилл в графстве Суррей. Там огромный особняк принадлежит Борису Минцу, который по факту является держателем и хранителем семейного офиса Чубайса и активов на гигантские суммы. Минц купил особняк по соседству и затеял там дорогостоящий ремонт, говоря знпкомым, что это для его сына.



Однако, сейчас выяснилось, что соседом Минца будет не родственник, а Анатолий Чубайс, именно ему и предназначен особняк в Сент-Джордж-Хилл.



Как сообщал ВЧК-ОГПУ, изначально Чубайс планировал осесть в Италии, где ранее для него особняк приобрел другой держатель активов Чубайса Олег Киселев (он же Гедалия Ваксер). Но после истории с отравлением в Италии, Чубайс решил, что безопаснее будет в Англии.