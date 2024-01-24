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Голливудская звезда ест снег
24.01.2024 00:26 Аркадий Бочаровский

Голливудская звезда ест снег


Риз Уизерспун вынуждена защищаться после того, как получила хейт в интернете за то, что съела снег.

Да, вы все правильно поняли. Голливудская звезда, обладательница премии "Оскар" и мультимиллионерша Уизерспун любит есть снег.

Ранее в январе звезда "Блондинки в законе" и "Утреннего шоу" поделилась видео на TikTok, на котором она наслаждается "Шокочинно" из снега, собранного возле ее дома, с добавлением холодного заварного кофе, шоколадного и соленого карамельного сиропов.

После того как 47-летняя Уизерспун поделилась своим рецептом, она опубликовала еще три видеоролика, в которых ответила на вопросы своих обеспокоенных подписчиков.

"Здесь так много людей говорят, что снег грязный, поэтому мы пошли и взяли снег с заднего двора, разогрели его в микроволновке, и он стал чистым", - сказала она. "Это плохо? Разве я не должна есть снег?"

В другом ролике она сказала: "Ладно, мы вроде как в категории "Живешь только раз", а снег здесь выпадает, может быть, раз в год. Я не знаю! И еще я хочу сказать кое-что. Это было восхитительно. Это было так вкусно".
 

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