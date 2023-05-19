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Герцог сказал Ноа Кирел, что она была "феноменальной"
19.05.2023 12:36 Алина Груднева

Герцог сказал Ноа Кирел, что она была "феноменальной"

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил Ноа Кирел, чтобы поздравить ее с третьим местом на популярном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Глава государства сказал, что выступление артистки было потрясающим.

"Ноа, вы были сногсшибательной, безупречной, с невероятной энергетикой. Было трогательно видеть вас. Вы принесли огромную честь Государству Израиль. Вы феноменальны", - сказал президент.

Накануне с Кирел встретился премьер-министр Биньямин Нетаниягу, заставивший ее одной простой фразой рассмеяться.

 

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