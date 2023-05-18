Нетаниягу рассмешил Ноа Кирел: "вы точно не хотите видеть, как я танцую"
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой встретились в Иерусалиме с представительницей Израиля на Евровидении Ноа Кирел и поздравили ее с третьим местом.
На встрече присутствовали родители артистки и ее менеджер.
Во время фотографирования Нетаниягу рассмешил всех присутствовавших в комнате, комментируя одну строчку в ее песне, после которой вся ее команда начинает исполнять заводной танец.
"Я вам кое-что скажу — вы точно не хотите увидеть, как я танцую! Определенно", — сказал он, вызвав смех.
В свою очередь, Сара Нетаниягу подчеркнула, что Ноа была в отличной физической форме во время выступления. По ее словам, было видно, что для артистки - это нечто личное.
"Желание делать, работать, побеждать и приносить славу исходит изнутри. Это сильная мотивация. Мне действительно нравится то, что я делаю, мне нравится делать людей счастливыми", - ответила Кирел.
חמישה ימים אחרי גמר האירוויזיון: רה"מ נתניהו ורעייתו שרה נפגשו עם נועה קירל ובירכו אותה על הגעתה למקום השלישי בתחרות. בפגישה נכחו הוריה של קירל, אחיה ניב ומנהלה האישי | לידיעה המלאה >> https://t.co/b3fJU2vo7A@alon_fruchter (צילום: איתי בית-און, לע"מ) pic.twitter.com/Du7RJdj4di— כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2023