



Нетаниягу рассмешил Ноа Кирел: "вы точно не хотите видеть, как я танцую"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой встретились в Иерусалиме с представительницей Израиля на Евровидении Ноа Кирел и поздравили ее с третьим местом.



На встрече присутствовали родители артистки и ее менеджер.



Во время фотографирования Нетаниягу рассмешил всех присутствовавших в комнате, комментируя одну строчку в ее песне, после которой вся ее команда начинает исполнять заводной танец.



"Я вам кое-что скажу — вы точно не хотите увидеть, как я танцую! Определенно", — сказал он, вызвав смех.



В свою очередь, Сара Нетаниягу подчеркнула, что Ноа была в отличной физической форме во время выступления. По ее словам, было видно, что для артистки - это нечто личное.



"Желание делать, работать, побеждать и приносить славу исходит изнутри. Это сильная мотивация. Мне действительно нравится то, что я делаю, мне нравится делать людей счастливыми", - ответила Кирел.