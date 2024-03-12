



Гаэтале - самый соленый пруд на планете

Недалеко от кратера Даллол в впадине Данакиль в Эфиопии находится пруд Гаэтале, небольшой водоем, уровень соли в котором 43%, что делает его самым соленым водоемом на нашей планете.



Гаэтале более соленый, чем Мертвое море, самый известный гиперсоленый водоем в мире, чья плотность соли составляет 33,7%, в то время как средняя соленость мирового океана составляет 3,5%.



Вода в Гаэтале настолько насыщена солями железа, что кажется жирной на руке, словно масло. Местные жители иногда называют его “маслянистым озером” из-за того, насколько маслянистой кажется вода. Но некоторые называют его “озером-убийцей”, из-за токсичных газов, выделяющихся через поверхность воды, а прекрасно сохранившиеся на его берегах туши птиц и насекомых предупреждают об опасности подойти слишком близко к воде.





