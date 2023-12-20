



Фаны раскритиковать новые фото Бейонсе в Instagram

Некоторые люди обвиняют ее в том, что она "выглядит белой", а другие осуждают поп-звезду за то, что она не высказалась по поводу войны между Израилем и ХАМАСом.



Бейонсе пока не сделала заявления по поводу продолжающегося конфликта, и люди не в восторге. Вместо этого она недавно опубликовала в Instagram пост, в котором были представлены фотографии ее наряда, а также ее и мужа Jay-Z, наслаждающихся дорогой бутылкой вина. Люди стали критиковать ее молчание в комментариях.



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"Девочка, люди умирают, и никому нет дела до твоих милых нарядов и мира, в котором ты живешь", - написал один человек.

"Действительно - людей убивают, а ты так используешь свою платформу", - написал другой.

"Немного глухо. Вы веселитесь и живете припеваючи, а прямо сейчас происходит множество геноцидов....", - прокомментировал третий.



Это уже не первый раз, когда люди ставят под сомнение позицию исполнительницы в отношении войны в Газе. Ранее Бейонсе подверглась критике со стороны поклонников из-за того, что ее концертный фильм Renaissance был показан в Израиле.



Другие стали критиковать ее внешность, считая, что она "выглядит белой". Некоторые даже сравнили ее внешность со внешностью звезды Ким Кардашьян.



"Я буквально подумал, что это Ким Кей, они превращаются друг в друга", - написал один человек.

"Бейонсе официально сделала вид Майкла Джексона и начала отбеливать кожу, чтобы стать белой... так грустно", - прокомментировал другой.

"Она, должно быть, ненавидит быть черной. Она становится все белее и белее!!!!!!", - написал третий пользователь.

