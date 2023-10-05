



Европейский центр исследования погоды Copernicus выступил с заявлением

Прошедший сентябрь стал самым теплым месяцем с того времени, как люди стали вести измерения и фиксировать их.



Средняя температура составила 16,38 градуса, что на 0,93 градуса выше среднего показателя с 1991 по 2020 год и на полградуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в сентябре 2020 года.



Данные климатического центра показывают, что средняя температура сентября была на 1,75 градуса выше, чем в среднем за 1850-1900 годы.



Саманта Берджес, заместитель директора службы по изменению климата, заявила, что “этот экстремальный месяц выдвинул 2023 год на первое место в номинацию “Сомнительная победа”.