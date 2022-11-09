



ЭКО и китайские чаи: Дженнифер Энистон рассказала о попытках стать мамой

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Allure и дала большое интервью, в котором рассказала о своих попытках стать мамой.



В частности, актриса призналась, что не сожалеет о попытках забеременеть.



"Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Все эти годы, годы и годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Но я просто не думала об этом. Вот, где я сегодня. Корабль уплыл. Но у меня нет никаких сожалений", - заявила Энистон.