Дворец из "Крестного отца" выставили на продажу

Замок из третьей части культового фильма "Крестный отец" выставлен на продажу. Известный кинофанатам объект построен в XIX веке, и оценивается в 6,6 миллионов долларов. По информации Insider, дворец находится в городе Ачиреале на побережье Сицилии.



Территория вокруг замка – около 0,4 гектара. В доме расположены 22 спальни и винный погреб. Сам дворец выстроен в неоготическом стиле и обрамлен двумя башнями.



“Сначала здание было построено как музей. Итальянский барон Агостино Пенниси построил дворец в 1880 году для размещения своей коллекции произведений искусства. Его семья прожила там пять поколений”, – сообщил агент итальянской компании Sotheby's International Realty.



Киноманы могут узнать лестницу и несколько комнат на первом этаже, которые режиссер Фрэнсис Форд Коппола показал в своем киношедевре "Крестный отец-3". Однако богатая история дома самая достойная экранизации.



"По данным Sotheby's, во время Второй мировой войны замок использовался немецкой армией как база материально-технического снабжения, а позже союзники превратили его в полевой госпиталь. После войны семья Пенниси вернулась в замок, владельцы дома использовали его во время осеннего уборки винограда", – пишет издание.



На первом этаже есть две террасы с видом на огромную территорию и зал для приемов с камином, где выгравированы инициалы семьи. На второй этаж ведет огромная мраморная лестница. Весь дом до сих пор украшен антикварной мебелью, роскошными люстрами и старинными произведениями искусства. На территории есть часовня, украшенная фресками, и частный парк с фонтанами и пышными растениями. Живописная дорога, ведущая в дом, обрамлена пальмами.



“Пенниси использовали часовню для празднования Рождества и воскресных месс. С 1970-х годов часовня и парк начали сдавать для проведения частных свадеб и церемоний”, – уточнил представитель итальянского Sotheby's.



Теперь стать хозяином дома и почувствовать себя легендарным доном можно за 6,6 миллионов долларов.

