



«Драгоценности Berkowitz»: бренд с репутацией, чистой, как бриллиант

Безупречная репутация, украшения самого высокого качества и уникальные цены на бриллианты от производителя без посредников - это «Драгоценности Berkowitz», фабрика на Алмазной Бирже и фабричный магазин в Петах-Тикве.



Например, серьги с затейливым и вместе с тем изысканным переплетением золотых полос, инкрустированных изумрудами 0.48 карат и белыми бриллиантами 0.36 карат в «Драгоценности Berkowitz» можно купить за 3890 шек.





Элитные круглые серьги из желтого золота с изумрудами в центре 0.75 карат и усыпанные россыпью белых бриллиантов 0.46 карат в фабричном магазине бренда вы можете приобрести за 5390 шек.

«Драгоценности Berkowitz» - это настоящая семейная ювелирная династия. Berkowitz & Sons была основана в 1949 году. С тех пор уже четыре поколения ювелиров занимаются созданием моделей, рассчитанных на самые разные вкусы.



История бренда «Драгоценности Berkowitz»

Ювелирная компания Berkowitz & Sons была основана в 1949 году в Израиле в небольшом магазинчике на улице Беркович в центре города Петах-Тиква, который в то время еще был колонией.



Основатели компании, прадед Дов и дед Ицхак, пережившие Холокост, репатриировались в Израиль из России, они были опытными часовщиками, поэтому в Израиле они открыли магазин часов и ювелирных изделий. Жили они прямо над магазином. Очень скоро Берковичи стали известны как профессиональные эксперты, надежные и честные часовщики и приобрели немало постоянных клиентов. Торговля ювелирными изделиями и бриллиантами тоже была очень успешна.





Магазин развивался и в 1958 году « Драгоценности Berkowitz » переехали в новое помещение на улице Моливер 3 в Петах-Тикве, красивый и элегантный магазин, в котором царит атмосфера семейственности, традиций и роскоши. Здесь и по сей день находится фабричный магазин «Драгоценности Berkowitz» . Все эти годы бренд свято чтет традиции и дорожит своей репутацией, о чем свидетельствует множество постоянных клиентов, которые десятилетиями возвращаются к семье Беркович, чтобы приобрести драгоценности для самых торжественных моментов своей жизни и украшения на каждый день.



Сегодня « Драгоценности Berkowitz » – это огромный выбор золотых и бриллиантовых украшений от самых недорогих до более эксклюзивных моделей – настоящее море бриллиантов и золота. Золотые цепочки для мужчин и женщин, золотые и бриллиантовые кулоны, коллекции золотых браслетов с модной лазерной огранкой, золотые и бриллиантовые кулоны с инициалами, классические бриллиантовые серьги и наборы, обручальные и помолвочные кольца, подвесные бриллиантовые серьги, бесконечный выбор бриллиантовых колец самых разных моделей. К каждому ювелирному изделию прилагаются сертификаты, свидетельствующие о качестве приобретаемой вещи и гарантии.

Магазин-фабрика Berkowitz Jewelry находится по адресу Моливер 3, Петах-Тиква

Подробности можно получить по телефону/Whatsapp: 050-844-5459



Посмотреть коллекцию можно на сайте: https://berkowitz-jewelry.co.il/



Страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/berkowitz_jewelry/