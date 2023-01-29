



Десятки тысяч пожилых людей в Израиле нуждаются в интенсивном уходе

В Израиле 309 435 пожилых людей получают уход и пособие от государства, в то время как около 50 000 из них нуждаются в интенсивном уходе.



Об этом говорится в отчете Института национального страхования (Битуах Леуми), сообщает Jerusalem Post.



В 2018 году вступила в силу реформа системы сестринского ухода после того, как в отчете за 2017 год было предупреждено о резком увеличении численности пожилого населения в Израиле. Реформа ввела 6 уровней сестринского ухода и возможность оказания помощи при незначительных сестринских ситуациях с целью предотвращения ухудшения состояния.



Реформы были успешными, и за четыре года с момента их введения, было обнаружено, что количество пожилых людей, имеющих право на получение помощи, увеличилось. Только за последние два года было получено 125 000 запросов на помощь в уходе за больными.



Сегодня около 14,5% получают денежное пособие, 57% получают комбинированное пособие (деньги и часы ухода) и около 28,5% получают услуги в виде сестринского ухода.



"Реформа привела к тому, что бюрократический аппарат был сокращен, на различные нужды пожилых граждан был дан адекватный ответ, и им была предоставлена ​​возможность выбора в соответствии с их медицинским и экономическим положением", - сказала директор Института национального страхования Ярона Шалом.