



Десятки миллионов будут вложены в раскопки в Городе Давида и Старом Городе

Министерство наследия инвестирует более 100 миллионов шекелей в развитие, сохранение и спасение инфраструктуры наследия в Иерусалиме, наряду с укреплением наследия вокруг исторических мест города и созданием инновационных пространств наследия. На праздничном заседании правительства, которое состоится в следующее воскресенье в ознаменование Дня Иерусалима и 56-летия объединения города, Министерство наследия возглавит решение "Шелем", одно из пяти правительственных решений, касающихся города, и инвестирует 16 миллионов шекелей на раскопки Управления древностей в комплексе Национального сада города Давида. Общий бюджет, который будет передан проекту, составляет 40 миллионов шекелей, собранных министерством.



Кроме того, совместно с Министерством Иерусалима и традиций будет продвигаться развитие Старого города как центра обширного наследия с инвестициями в размере 70 миллионов шекелей. В рамках программы "Пять лет" для района Старого города будут проведены инфраструктурные работы, чтобы сделать объекты наследия в этом районе доступными. Цель, согласно заявлениям, заключается в создании инновационного контента, который также адаптирован для молодежи. Кроме того, в районе Старого города будут проводиться культурные мероприятия, фестивали и экскурсии.



Десять миллионов шекелей будут инвестированы в развитие центра наследия у Западной стены, и около 20 миллионов шекелей будет выделено в рамках программы "Пять лет" на инфраструктуру наследия, включая участок "Испанский дом" в Еврейском квартале, который будет значительно развит и представит еврейский образ жизни в старом городе общины, изгнанной из Испании до новой эры. Кроме того, будет расширен проект "Изображение в камне", который включает вывески на уникальных зданиях по всему городу, рассказывающие историю местной иерусалимской общины.



Миллионы шекелей также будут вложены в сохранение и уход за Башней Давида, а также создание творческого образовательного центра в башенном комплексе. В сотрудничестве между Министерством наследия и Управлением развития Иерусалима будет проложена новая тропа наследия на Мишкент-Шааним и ветряных станциях. Маршрут будет сочетать в себе элементы, которые будут представлять информацию и контент о месте на основе опыта.

