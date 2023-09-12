



Деревянный пикап Ford: в США продается странный автомобиль

Владелец Ford F-150 1983 года выпуска решил преобразить свой старый автомобиль и создал для него деревянный кузов. Свое творение хозяин машины оценил в 5 тысяч долларов и выставил на продажу на Facebook Marketplace.



Ford F-150 очень популярен в США. Неоспоримыми достоинствами модели являются большая вместимость, практичность и многозадачность.



После апгрейда Ford F-150 изменился до неузнаваемости. Машине полностью обновили оптику, а боковые зеркала заменили муляжами. В отличие от оригинального пикапа, деревянный экземпляр имеет низкий клиренс и не может ездить по бездорожью. Пикап также получил автоматическую коробку передач. Другие технические характеристики пикапа в объявлении не указаны.