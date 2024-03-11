



Дакота Джонсон впервые выходит замуж

Знаменитая актриса Дакота Джонсон в свои 34 года в первый раз согласилась принять предложение. А вот ее предполагаемый будущий муж, Крис Мартин, уже в браке побывал. И был он не чьим-нибудь мужем. Крис был женат на Гвинет Пэлтроу. В первом браке Крис прожил с 2003 по 2016 год, и у него с Гвинет есть двое детей - 19-летняя дочь Эппл и 17-летний сын Мозес.



47-летний Крис Мартин, вокалист группы Coldplay, сделал предложение Дакоте после шести лет отношений. Впрочем, до алтаря еще далеко.



"Пара обручилась недавно и держала эту новость в тайне. Но теперь они открыто говорят об этом в своем кругу. Они были увлечены друг другом с первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен. Они не спешат планировать свадьбу, а просто наслаждаются тем, что их отношения стали официальными", - сказал источник.



Разговоры о возможной свадьбе начались еще в октябре прошлого года, когда на безымянном пальце дочери Антонио Бандераса было замечено обручальное кольцо изумрудно-зеленого цвета.

