



Дайвер нашел 2500-летний амулет древних мореплавателей для защиты от "сглаза"

У берегов Израиля был обнаружен редкий мраморный диск возрастом 2500 лет, который древние мореплаватели использовали в качестве талисмана.



Дайвер, ныряющий у пляжа Пальмахим, обнаружил артефакт на археологических раскопках Явне-Ям и передал его исследователям, сообщило в прошлом месяце Управление древностей Израиля.



Исследователи идентифицировали объект как "амулет от дурного глаза", называемый древними греками "офтальмой", который моряки прикрепляли к своим кораблям, веря, что он отвратит зло.

A rare 2,500-year-old marble disc, designed to protect ancient ships and ward off the evil eye discovered near Palmachim Beachhttps://t.co/wKvFZ3svVJ pic.twitter.com/CbjztC3qWr — Arkeonews (@ArkeoNews) August 6, 2023

Археологи знакомы с этими объектами по рисункам на глиняной посуде, мозаике и древним монетам, а также по другим историческим источникам."Подобные амулеты крепились на носовой части кораблей и служили для защиты от сглаза и зависти, помогали в навигации и действовали как пара глаз, смотрящих вперед и предупреждающих об опасности. Это украшение до сих пор распространено на современных кораблях в Португалии, Мальте, Греции и на Дальнем Востоке»", — пояснил Яаков Шитрит, директор отдела морской археологии.Диск плоский с одной стороны и изогнутый с другой, имеет диаметр 20 сантиметров (7,8 дюйма) и имеет следы краски, образующие два круга вокруг его центра.В Средиземном море были найдены только три других подобных артефакта. Один был найден у израильского пляжа Кармель, а два — на месте крушения древнего торгового корабля на археологических раскопках Текташ Бурну на побережье Турции.