Дайвер нашел 2500-летний амулет древних мореплавателей для защиты от "сглаза"
У берегов Израиля был обнаружен редкий мраморный диск возрастом 2500 лет, который древние мореплаватели использовали в качестве талисмана.
Дайвер, ныряющий у пляжа Пальмахим, обнаружил артефакт на археологических раскопках Явне-Ям и передал его исследователям, сообщило в прошлом месяце Управление древностей Израиля.
Исследователи идентифицировали объект как "амулет от дурного глаза", называемый древними греками "офтальмой", который моряки прикрепляли к своим кораблям, веря, что он отвратит зло.
Археологи знакомы с этими объектами по рисункам на глиняной посуде, мозаике и древним монетам, а также по другим историческим источникам.
"Подобные амулеты крепились на носовой части кораблей и служили для защиты от сглаза и зависти, помогали в навигации и действовали как пара глаз, смотрящих вперед и предупреждающих об опасности. Это украшение до сих пор распространено на современных кораблях в Португалии, Мальте, Греции и на Дальнем Востоке»", — пояснил Яаков Шитрит, директор отдела морской археологии.
Диск плоский с одной стороны и изогнутый с другой, имеет диаметр 20 сантиметров (7,8 дюйма) и имеет следы краски, образующие два круга вокруг его центра.
В Средиземном море были найдены только три других подобных артефакта. Один был найден у израильского пляжа Кармель, а два — на месте крушения древнего торгового корабля на археологических раскопках Текташ Бурну на побережье Турции.