



Дайте две: сезонная распродажа сумок в Lafayette Italy

Модная, красивая, удобная... именно такой должна быть идеальная сумка, а лучше две!



И если вы до сих пор в поисках своего идеала, то самое время направиться в Lafayette Italy, здесь как раз в разгаре распродажа сумок из летней коллекции - скидка 50% при покупке двух и более товаров, а при покупке одной модели – скидка 45%. Члены клуба и его новые участники получают дополнительные 7% на остаток суммы.



Итак, на какие модели вам стоит обратить особое внимание в этом сезоне?



Дизайнеры уже несколько сезонов экспериментируют с размерами сумок. Этим летом они предлагают нам "золотую середину" - объемные, вместительные сумки, которые так удобны в повседневной жизни. В них поместятся все вещи, необходимые современной женщине в течение дня, но при этом она не покажется вам oversize. Именно такие сумки необходимы в гардеробе каждой из нас.





Вышедший недавно и мгновенно ставший популярным, фильм "Барби" вернул в нашу жизнь тренд на розовый цвет, гламур и игривость в образе... и маленькие розовые сумочки, как элемент этого тренда. Обратите внимание на розовые модели от Lafayette Italy, коллекция бренда настолько разнообразна, что вы сможете найти модель подходящего именно вам оттенка розового.



Сверкающие пайетки, металлический блеск, переливающиеся элементы декора, серебряные и золотые оттенки материалов стали частью летних коллекций. Нынче блестящее носят не только в вечернем образе, напротив, этот тренд все больше актуален в повседневности. В коллекции Lafayette Italy вы найдете эффектные сумки с необычным сверкающим декором, которые так и хочется поскорее выгулять.



Тренд на фруктовые оттенки снова в фаворе. А когда же, как не летом, носить яркие аксессуары: лимонно-желтый, оранжевый, малиновый - беспроигрышные цвета сезона. Они легко возьмут на себя роль необходимого акцентного штриха, освежая любой образ. Так что можно не бояться экспериментировать и без сомнений выбирать самую оригинальную модель.



Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре "Ган а-Ир"), в Рамат-Гане, в ТЦ "Аялон", в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ "Захав", в Нетании, в ТЦ "Ир Ямим" и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ "Бейт Ятир" на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ "Кирьон" в Кирьят-Бялике.



Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/





