



Cтал известен гонорар Ким Кэтролл за роль в сиквеле "Секс в большом городе"

По слухам, 67-летняя американская актриса Ким Кэтролл, исполнившая в культовом сериале роль Саманты Джонс, получила один миллион долларов за чуть больше, чем минуту, игры. То есть актриса получила 50 тысяч долларов за одно предложение, пишет издание Daily Mail.



Ким Кэтролл появилась в начале финала второго сезона сериала-сиквела "И просто так..." в сцене, снятой отдельно от Сары Джессики Паркер, как было оговорено ранее. Также Кэтролл не взаимодействовала с режиссером картины Майклом Патриком Кингом. Поскольку с ними у Кэтролл были самые большие конфликты, в частности, из-за большего гонорара Сары Джессики Паркер за съемки в фильмах "Секс в большом городе".



Саманта Джонс позвонила Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) из машины и сообщила, что ее рейс задержали и она не успеет на званый обед, который подруга устраивала.



"И просто так" — сиквел культового сериала "Секс в большом городе". Первый сезон картины вышел в декабре 2021 года. Сейчас состоялся финал второго, и уже сообщили о планах на съемки третьей части сиквела.

