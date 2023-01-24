



Число банкиров в ЕС, зарабатывающих более $ 1 млн, достигло рекорда в 2021 году

Число банкиров и трейдеров в Европейском Союзе, зарабатывающих более 1 млн евро, выросло до рекорда в 2021 году.



Число таких "высокооплачиваемых работников" выросло на 42% по сравнению с предыдущим годом и составило 1957 человек, говорится в заявлении Европейского банковского управления. Это самый высокий уровень для членов ЕС и связанных с ним государств с тех пор, как ЕБУ начала собирать данные в 2010 году. Данные не включают Великобританию, которая остается крупным финансовым центром после выхода из ЕС в 2020 году.



Самый высокооплачиваемый банкир в ЕС находится в Испании, зарабатывая от 14 до 15 млн евро, согласно данным EBA. Его имя в отчете не разглашается.



По словам ЕБА, повышение зарплаты в 2021 году также отражает рост бонусов. Бонусы выросли до эквивалента 100,6% от фиксированной заработной платы по сравнению с 86,4% годом ранее, пишет Bloomberg.