



Четыре года секса не дали результатов: жена-девственница не смогла забеременеть

Супружеская пара в течение четырех лет отчаянно пыталась зачать ребенка, но все попытки были безуспешными, поскольку молодые люди занимались "неправильным сексом".



По данным китайской газеты Guiyang Evening Post, акушер-гинеколог Лю Хунмей с удивлением выяснила, что 24-летняя женщина до сих пор девственница.



Пациентка жаловалась, что каждый половой акт сопровождался жуткой болью. Врач сначала подумала о том, что у женщины есть какие-то заболевания, однако эта версия не подтвердилась.



Хунмей не могла понять, почему ее пациентка является до сих пор девственницей, если заверяет в том, что регулярно занимается сексом. Ее осенило, что нужно проверить анальное отверстие. Это, в конечном итоге, все поставило на своим места. Все эти годы супружеская пара занималась анальным сексом, думая, что так можно забеременеть. Врачу пришлось дать молодым людям справочник о сексе и определенные "рекомендации". В итоге, неосведомленной паре все же удалось зачать ребенка.