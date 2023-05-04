



Carrefour откроет десятки супермаркетов в Израиле на следующей неделе

Французская сеть супермаркетов Carrefour в среду объявила, что на следующей неделе откроет свои первые 50 магазинов в Израиле с целью повышения конкурентоспособности на израильском рынке.



В Тель-Авиве будет девять филиалов, в Герцлии четыре, в Нетании четыре, в Беэр-Шеве три, в Ашдоде три и в Хайфе три, в дополнение к десяткам в небольших общинах по всей стране. Магазины откроются во вторник, а к концу года появится еще до сотни новых маркетов.



Ори Кильштейн, генеральный директор Carrefour Israel, заявил, что расширение сети магазинов компании повысит конкурентоспособность цен на продукты питания.



Carrefour имеет около 14 000 филиалов в Европе, Азии и Африке. Фирма инвестировала около 250 миллионов шекелей (70 миллионов долларов) в свой дебют в Израиле.



Магазины откроются под тремя брендами, включая Carrefour Hyper и Carrefour Market (более крупные дисконтные магазины) и Carrefour City (магазины шаговой доступности).