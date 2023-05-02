



ЦАХАЛ вводит новые меры безопасности вокруг Хавара

ЦАХАЛ во вторник объявил, что принял ряд мер безопасности для уменьшения террора и напряженности в палестинской деревне Хавара.



За последние месяцы было совершено три террористических нападения палестинцев на еврейских поселенцев, проезжавших через Хавара, и один бунт еврейских поселенцев, в ходе которого они подожгли часть деревни, в результате чего один палестинец погиб и десятки получили ранения.



В целях повышения безопасности в этом районе ЦАХАЛ удвоил количество полос движения на трассе 60, проходящей через площадь Эйнабус, где движение часто замедляется и дает террористам возможность стрелять в водителей, которые не могут быстро ехать.



Кроме того, ЦАХАЛ снял существующие ограничения скорости на перекрестке Великий Ицхар. Это может привести к риску увеличения скорости, но также снизит количество медленно движущихся транспортных средств.



Кроме того, военные построили 13 новых оборонительных позиций для солдат в этом районе и широко рассредоточили силы безопасности, чтобы предоставить дополнительные немедленные решения по обеспечению безопасности, а также создать более четкое представление о том, что это район, где терроризм будет затруднен.



Кроме того, было увеличено количество и качество самих проверок безопасности.



Ни одна из этих мер не считается постоянным решением, но цель состояла в том, чтобы в некоторой степени улучшить ситуацию до тех пор, пока в течение 18-24 месяцев не будет построена новая большая дорога, которая позволит еврейским поселенцам объезжать Хавара.



Этот проект стал результатом совместных усилий инженерного подразделения Центрального командования, бригады "Самария", специального подразделения министерства обороны, гражданской администрации Иудеи и Самарии, МАГАВ и полиции Израиля.

