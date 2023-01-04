



Бузовой сказали: в 40 лет ты - старая бабка, никто на тебе не женится

Ольга Бузова не раз говорила, что для полного счастья ей рядом необходим только муж и дети, все остальное у нее уже есть. Но пока что достойного избранника она до сих пор не встретила.



Анита Цой тонко намекает своей коллеге по сцене, что пора поторопиться, ведь Бузова уже не девочка.

Оля, слушай меня. В сорок лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!"



Цой подчеркивает, что Бузова пока просто не может остановиться, так как очень амбициозна. Для артиста эта черта — прекрасна, а вот для женщины это не самое лучшее качество.



Главное, не пропустить момент. Наши достижения, заработки — это все мишура. Перед Богом, когда наступает самый главный момент в конце жизни, мы все равны. В тот момент никому ничего не нужно будет".