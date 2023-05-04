



Бросает жена: Кевин Костнер разводится после 18 лет брака

Американский актер Кевин Костнер расстается с супругой после 18 лет брака. Дизайнер Кристин Баумгартнер подала на развод. Об этом пишет People.



Американский актер и лауреат Оскара Кевин Костнер и его жена, дизайнер сумок, решили расстатться. Информацию подтвердил представитель Костнера.



Инициатором развода стала жена актера Кристин Баумгартнер, подав документы в суд.



“С большой грустью выяснилось, что обстоятельства вне его контроля привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в иске о расторжении брака. Мы просим уважать конфиденциальность Кевина, Кристин и их детей, пока они переживают это тяжелое время”, – сообщил представитель артиста.



Брак с Кристин Баумгартнер был вторым для Костнера. Они встречалась шесть лет и поженились в сентябре 2004 года. У звездных супругов есть трое детей – 15-летний сын Кейден, 14-летний сын Хейс и 12-летняя дочь Грейс.

