



Британка, сорвавшая джекпот, спустила все деньги, но ни о чем не жалеет

Британка Лара Гриффитс, сорвавшая джекпот в размере 2,2 миллиона долларов много лет назад, ответила на слухи о том, что лотерея разрушила ее жизнь.



По данным газеты South West News Service, женщина утверждает, что за эти годы отлично провела время.



"Люди говорят, что я глупая, много потратила на пластические операции, но дело в том, что я потратила деньги с умом и отлично провела время", - призналась Гриффитс.



Как только она с мужем получила выигрыш, они отправились на 10 дней в Дубай, при этом, летели эконом-классом. После этого пара купила свой салон за 187 тысяч долларов. Бывшая преподавательница начала работать на себя, но ей это наскучило. Позже семейство взяло ипотеку, чтобы приобрести дом за 560 000 долларов. В качестве инвестиций они также приобрели 30 подержанных автомобилей и 15 дизайнерских сумок.



Супруг Гриффитс спустил деньги на свою музыкальную карьеру. Он потратил более 30 тысяч долларов на продюсирование пластинки со своей студенческой группой. Спустя восемь лет деньги, как ее отношения с супругом, остались позади. Британка заверила, что ни о чем не жалеет, а выигрыш в лотерею позволил получить новые впечатления.