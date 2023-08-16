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"Бриджит Джонс" вновь возвращается на экраны
16.08.2023 12:02 Ирина Демьянова

"Бриджит Джонс" вновь возвращается на экраны

Фильм "Дневник Бриджит Джонс" получил очередное продолжение. Об этом сообщает Rupaul's Drag Race Family.

На Рождество 2024 года должна выйти четвертая часть истории с Рене Зеллвегер в главной роли.

В прошлом году стало известно, что команда продюсеров начала работу над четвертым фильмом о Бриджит Джонс. Серия книг английской писательницы Хелен Филдинг вышла в конце 1990-х и сразу стала британской классикой.

Известно, что в четвертой части истории снова сыграют Хью Грант и Патрик Демпси. Также в фильме появятся Наоми Харрис и Джоди Комер.

"Вот ваш первый взгляд на Рене Зеллвегер в четвертом и последнем фильме о Бриджит Джонс", — говорится в публикации.

 

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