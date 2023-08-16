



"Бриджит Джонс" вновь возвращается на экраны

Фильм "Дневник Бриджит Джонс" получил очередное продолжение. Об этом сообщает Rupaul's Drag Race Family.



На Рождество 2024 года должна выйти четвертая часть истории с Рене Зеллвегер в главной роли.



В прошлом году стало известно, что команда продюсеров начала работу над четвертым фильмом о Бриджит Джонс. Серия книг английской писательницы Хелен Филдинг вышла в конце 1990-х и сразу стала британской классикой.



Известно, что в четвертой части истории снова сыграют Хью Грант и Патрик Демпси. Также в фильме появятся Наоми Харрис и Джоди Комер.



"Вот ваш первый взгляд на Рене Зеллвегер в четвертом и последнем фильме о Бриджит Джонс", — говорится в публикации.



