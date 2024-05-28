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Больную раком принцесу Кэтрин засыпают письмами
28.05.2024 20:00 Алина Груднева

Больную раком принцесу Кэтрин засыпают письмами

Поклонники со всего мира засыпают письмами принцессу Уэльскую Кэтрин, которая объявила, что лечится от рака.

По данным таблоида Daily Mail, послания приходят на рабочую почту Букингемского дворца.

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Команда с трудом справляется с тысячами писем от поклонников, которые желают Кейт Миддлтон скорейшего выздоровления.

Уточняется, что дворец пытается ответить всем, кто пишет супруге принца Уильяма.

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