



Бесценная картина Густава Климта, принадлежавшая еврейской семье найдена в Вене



Картина австрийского художника-символиста Густава Климта была найдена в Вене спустя почти 100 лет после того, как она исчезла и считалась потерянной.



Картина "Портрет госпожи Лизер (Bildnis Fraeulein Lieser)" когда-то принадлежала еврейской семье в Австрии и в последний раз публично демонстрировалась в 1925 году.



Это была одна из последних работ, завершенных Климтом, который умер от инсульта в 1918 году. Почти столетие единственным свидетельством существования картины была единственная фотография, хранящаяся в архивах Австрийской национальной библиотеки.



Аукционный дом im Kinsky в Вене назвал это открытие "сенсацией" и оценил стоимость картины более чем в 54 миллиона долларов.



В своем заявлении im Kinsky сказал: "Картина такой редкости, художественной значимости и ценности не появлялась на художественном рынке Центральной Европы уже несколько десятилетий".



Портрет будет выставлен на аукцион 24 апреля от имени владельцев и правопреемников семьи Лизер.



До аукциона картина будет выставлена в ряде международных мест, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Германии и Гонконге.



Портрет когда-то принадлежал семье Лизер, богатым еврейским промышленникам из Вены.