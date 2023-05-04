



Беннет справился с угрозой из Газы лучше, чем Нетаниягу - 42% израильтян

42% израильтян считают, что правительство во главе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом справилось с терроризмом из Газы лучше, чем нынешнее правительство, и только 24% считают, что нынешнее правительство работает лучше, согласно новому опросу, опубликованному KAN news. в среду вечером.



Согласно опросу, 71% израильтян ответили, что нынешнее правительство плохо работает с точки зрения вопросов обороны, и только 23% заявили, что считают, что правительство работает хорошо.



Среди респондентов, проголосовавших за партии в нынешней коалиции, 56% заявили, что считают, что действующее правительство плохо работает в вопросах обороны.



Опрос также показал, что 43% израильтян считают, что Израиль должен начать военную операцию против Газы, 34% против такой операции и 23% не уверены.



Опрос проводится после того, как во вторник и рано утром в среду из Газы было выпущено более 100 ракет в сторону южного Израиля после того, как представитель палестинского исламского джихада Хадер Аднан скончался в заключении в Израиле после 86-дневной голодовки.



Израиль ответил примерно 16 авиаударами, в основном по позициям ХАМАС, чтобы возложить на группировку ответственность за то, что происходит в Газе.

