



“Барби” – самый кассовый фильм года в Великобритании и Ирландии

Фильм “Барби“ заработал 67,5 млн фунтов стерлингов за первые три недели выпуска, благодаря чему возглавляет чарты кассовых сборов Великобритании и Ирландии и опережает своего конкурента “Оппенгеймера“, пишет Mirror.



Комедия, в которой Марго Робби играет культовую модную куклу Mattel, собрал впечатляющие 67,5 миллионов фунтов стерлингов за первые три недели после выхода на экраны. Эта ошеломляющая цифра сбила фильм Super Mario Bros. с вершины, опустив его на второе место с доходом в 54,6 миллиона фунтов стерлингов.



Доминирование “Барби“ в прокате потенциально может привести к тому, что она свергнет с престола прошлогоднего лидера по доходам Top Gun: Maverick, собравшего 83,7 миллиона фунтов стерлингов. “Барби“ уже опережает сиквел Top Gun, заработав примерно на три четверти больше, чем 50,1 миллиона фунтов стерлингов последнего.



“Оппенгеймер“, биографический фильм, посвященный жизни известного американского физика, сыгравшего важную роль в разработке атомной бомбы, собрал в Великобритании и Ирландии 39,2 миллиона фунтов стерлингов. Это достижение выводит его на третье место в чарте кассовых сборов этого года.



Серьезный сюжет “Оппенгеймера“ резко контрастирует с выходками комиксов о супергероях Marvel и причудливым миром модных кукол в реальном времени.

Последние данные о кассовых сборах до 6 августа показывают, что и “Оппенгеймера“ и “Барби” покорили массовую аудиторию. Некоторые преданные поклонники даже выбрали двойной фильм “Барбенгеймер“, просматривая два фильма подряд.



Ключевым фактором их привлекательности может быть их статус уникальных, автономных релизов, предлагающих освежающие изменения по сравнению с обычными спин-оффами или частями давно существующих франшиз.



Как отмечает издание, “Барби“ потенциально может занять место в десятке самых кассовых фильмов всех времен в Великобритании и Ирландии.



