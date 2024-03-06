



Барби исполняется 65 лет

Оригинальная Барби от Mattel с ее легендарными светлыми волосами, черно-белым купальником и глазами, направленными в сторону, была создана в 1959 году.



В 2024 году, когда Барби празднует свое 65-летие, куклы выпускаются в самых разных цветах, с разными текстурами волос, формами тела и т.д.



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"Раньше Барби была более одиночным отражением красоты и более одномерной. Сегодня Барби много, и у нас есть несколько взглядов на бренд", - сказала агентству Reuters исполнительный вице-президент и глава глобального подразделения Barbie & Dolls Лиза Макнайт в дизайнерском центре Mattel в Лос-Анджелесе.



Барби выпускаются с 35 оттенками кожи, 97 прическами и девятью типами фигуры, включая кукол с инвалидными колясками, синдромом Дауна, витилиго и плюс-сайз, а также гендерно нейтральных кукол.



Кроме того, коммерческий успех фильма "Барби" 2023 года, 8-кратного номинанта на премию "Оскар", режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях придал кукле новую эмоциональную глубину.

