



Австралиец установил мировой рекорд: провел на серфинге более 40 часов

Австралиец Блэйк Джонстон побил мировой рекорд с самой продолжительной сессии серфинга — он провел на доске более 40 часов, пишет BBC.



Рекорд серфингист ставил на пляже Кронулла-Бич на юге Сиднея. Джонстон встал на доску рано утром 16 марта. Ночью мужчина катался с прожекторами, подсвечивающими нужные участки. В общей сложности мужчина покорил более 700 волн.



Джонстон сказал, что он был "хорошо подготовлен". Предыдущий рекорд в 30 часов и 11 минут принадлежит южноафриканцу Джошу Эннслину.



Целью Джонстона было повысить осведомленность населения о психическом здоровье. Благодаря своей затее ему удалось собрать около $225 тысяч на благотворительность.



40-летний Джонстон – бывший профессиональный серфер и бегун на длинные дистанции. При попытке установить рекорд он столкнулся с риском слепоты, инфекции ушей и обезвоживания, а также лишение сна, переохлаждение, приступ акул и укусов медуз. Он ненадолго выходил из моря для медицинского осмотра и использования глазных капель.



Джонстон собирает средства для фонда Чампи Пуллина, созданного в память об австралийском олимпийском сноубордисте Алексее “Чампе” Пуллина, который утонул во время подводной охоты в 2020 году. Также Джонстон поддерживает благотворительные организации по охране психического здоровья частично в честь своего отца, который покончил с собой десять лет назад.



