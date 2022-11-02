



Apple получила "Отличие мира", которую основал Зеленский

Apple получила "Отличие мира", которую основал Президент Владимир Зеленский, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Это особая награда от Украины для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка.



"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топкомпания мира, поддержавшая Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулирующая другие бизнесы выходить из России.



Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она будет еще больше усиливаться.



Благодарю топменеджмент компании за открытость и последовательные шаги в поддержке Украины", - указано в сообщении.