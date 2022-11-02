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Apple получила "Отличие мира", которую основал Зеленский
02.11.2022 22:30 Юлия Фрилис

Apple получила "Отличие мира", которую основал Зеленский

Apple получила "Отличие мира", которую основал Президент Владимир Зеленский, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
 
Это особая награда от Украины для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка.
 
"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топкомпания мира, поддержавшая Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулирующая другие бизнесы выходить из России.
 
Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она будет еще больше усиливаться.
 
Благодарю топменеджмент компании за открытость и последовательные шаги в поддержке Украины", - указано в сообщении.

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