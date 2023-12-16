



Американка собирает кулинарные рецепты с надгробий

Рози Грант обрела популярность, благодаря весьма необычному хобби. Женщина собирает кулинарные рецепты, которые выгравированы на надгробиях людей.



Что-то около года назад Рози изучала библиотечное дело в Университете Мэриленда и проходила стажировку в архиве кладбища Конгресса. В какой-то момент она завела аккаунт в TikTok и начала делиться в Интернете фактами о своей учебе. Представляете? Репортажи с кладбищ! И именно погружение в мир города мертвых привело ее к ее первому рецепту приготовления, найденному на надгробии.

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Это было печенье-спритц, в нем было всего семь ингредиентов и не было никаких инструкций, но Рози удалось приготовить печенье. Следующий такой опыт не заставил себя долго ждать.

